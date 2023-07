L’Artemis par Sara Moudoulaud (Bar Nouveau)

Bar Nouveau a ouvert en juin 2023 et on dirait qu’il a toujours été là ! Le concept, très poussé, a été imaginé par les quatre associés : Sara et son frère jumeau Hadrien Moudoulaud, Marc Puzzuoli et Rémy Savage. Dans la salle du haut, on est plongés dans une ambiance Art nouveau – boiseries florales, miroirs, peintures azuréennes où l’on déguste des cocktails faits « à la main », sur un air de vieille variété française. Au sous-sol, bond dans le futur : ambiance industrielle, murs noirs, néons et techno pour les mêmes cocktails ayant subi « une transformation technologique », élaborés avec des machines de pointe.

Pour ce début (très chaud) d’été, Sara a choisi de vous livrer les secrets d’un cocktail sans alcool, long, pétillant, sur l’acidité avec le verjus, avec de belles notes florales apportées par le thé au jasmin, et la gourmandise de la vanille. Une création à la fois réconfortante et très rafraîchissante, qui peut aussi être déclinée en version alcoolisée avec du saké, facilement reproductible à la maison.

L’Artemis par Sara Moudoulaud

Ingrédients pour 1 cocktail :

20 ml de sirop de vanille / thé jasmin Dammann

25 ml de verjus (le choisir bien acide, avec une aromatique plutôt légère)

90 ml eau pétillante

1 citron vert

Ingrédients pour 1 litre de sirop vanille / thé au jasmin



1 l d’eau de coco

100 g de thé au jasmin

1 gousse de vanille

1 kg de sucre semoule

Étape 1 : Tea cocold brew (1 l = base pour 50 cocktails environ)

Faire infuser 100 g de thé au jasmin dans 1 l d’eau de coco à froid pendant une heure, puis filtrer le tout.

Étape 2 : Sirop de vanille / jasmin (sur la base de 1 l de cold brew)

Mixer 1 gousse de vanille dans 1 l de cold brew avec 1 kg de sucre pendant 5 minutes, pour que la vanille diffuse un maximum d’arômes. Filtrer le tout avec un entonnoir, dans lequel on dispose un filtre à café, que l’on aura rincé à l’eau au préalable.

© Valentine Sled

Étape 3 : Blend

Dans un grand verre avec des glaçons, verser 20 ml de sirop vanille / jasmin. Ajouter 25 ml de verjus, et finir par 90 ml d’eau pétillante. Pour une version alcoolisée, vous pouvez rajouter 30 ml de saké au début de cette étape (le choisir assez léger avec des notes florales).

Tips : Pour que vous puissiez reproduire facilement ce cocktail à la maison, Sara a légèrement modifié la recette. Si vous voulez faire plus pro, et que vous êtes équipé d’une machine type Sodastream, remplacez les 90 ml d’eau pétillante par 40 ml d’eau de coco + 50 ml d’eau plate avant de « carbonater » l’ensemble du cocktail, c’est-à-dire d’y injecter du CO2 pour le rendre pétillant !

Étape 4 : Finition et service

Avec une cuillère longue à cocktail, mélanger la préparation. Râper le zeste d’un citron vert sur le dessus juste avant de servir. Santé !