On connaît le chef qui va présider l’édition 2026 du San Pellegrino Young Chef Academy France !

Pour cette édition 2026-2027 concours France du San Pellegrino Young Chef Academy, le chef Jérôme Banctel, auréolé de trois macarons au Gabriel, le restaurant de l’hôtel La Réserve en bas des Champs-Élysées, va avoir la lourde tâche de désigner un(e) champion(ne) de moins de 30 ans pour représenter la France à la finale monde qui va avoir lieu à Milan en 2027. « C’est un concours très particulier, exigeant, sans improvisation possible. Le candidat doit venir avec une recette, une idée mais aussi une histoire autour de l’assiette », analyse le chef. Il va constituer son jury début mars, où il va s’entourer de proches mais peut-être pas que de cuisiniers (teasing !)

© Ambrozo Jean-reynald

Ce concours, Jérôme Banctel commence à bien le connaître. « En 2018, un gars de mon équipe, Alexis Hennuyer, l’avait présenté. Mais on n’avait pas trop compris la philosophie de l’épreuve, il a fini 3e. On a été déçus ! » En 2022, rebelote. Camille Saint M’Leux lui demande d’être son mentor pour présenter son plat monochrome de bœuf à l’encre de seiche.

« Il arrive avec sa recette, son idée et son histoire et j’ai trouvé ça extraordinaire », se souvient Jérôme Banctel. « L’épreuve dure cinq heures mais Camille n’avait pas autant de temps de cuisine, je lui dis de manger des bananes pour patienter et être prêt pour la mise en place ! Juste à côté de lui, je repère une jeune Coréenne qui se démène dans une recette hyper complexe. On se dit : “Mince, et si on s’était trompés…” » Mais le jeune chef breton s’impose au concours France et emmène son assiette en finale monde où il s’incline devant Nelson Freitas, le candidat portugais. Quant à Yunkyung Cho, la jeune Coréenne, elle va rejoindre les cuisines… du Gabriel ! Jérôme Banctel ne cache pas ses ambitions pour cette édition : « Jamais la France n’a remporté ce concours, j’aimerais bien que ce soit avec moi qu’elle le fasse pour la première fois ! »

Par ici pour lire le portrait du chef Jérôme Banctel