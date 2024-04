M Social Hotel Paris Opera

Time Out dit

Situé dans un élégant bâtiment haussmannien, l'hôtel Millennium est à seulement 500 mètres de l'opéra Garnier et des célèbres Galeries Lafayette. Il propose des hébergements insonorisés et une brasserie française dotée d'un dôme de verre. Les chambres climatisées comprennent un décor d'époque et sont ornées de lustres et de meubles de style ancien. Chaque chambre dispose d'un plateau/bouilloire. La brasserie de l'hôtel sert une cuisine française classique. Vous pourrez prendre vos repas sur la terrasse qui borde le boulevard Haussmann. Vous pourrez également profiter d'un verre devant la cheminée dans le bar-salon La Bibliothèque. De l'hôtel, le musée du Louvre est accessible en 17 minutes de marche. Vous pourrez utiliser les transports en commun pour atteindre les attractions plus éloignées. La station de métro Richelieu-Drouet se trouve à seulement 130 mètres de l'hôtel.