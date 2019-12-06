Situé à Paris, l’établissement Monsieur George Hotel & Spa - Champs-Elysées comprend une salle de sport, un jardin, un restaurant et un bar. Il est installé à proximité de plusieurs attractions connues, notamment à respectivement 700 mètres, 2 km et 1,9 km de : Arc de Triomphe, Palais des congrès de Paris et Gare Saint-Lazare. L’établissement propose une réception ouverte 24h/24, des transferts aéroport, un service d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de ses locaux.

Les hébergements comprennent la climatisation, un bureau, une machine à café, un minibar, un coffre-fort, une télévision à écran plat et une salle de bains privative dotée d’une douche. Vous bénéficierez d'une bouilloire. Certains hébergements comprennent également une terrasse et d'autres offrent une vue sur la ville. Vous profiterez aussi d’une armoire.

Un petit-déjeuner à la carte est servi sur place.

Cet établissement 5 étoiles propose un sauna, un hammam et un spa.

Vous séjournerez à respectivement 2,1 km et 2,3 km de ces lieux d’intérêt : Musée de l'Orangerie et Tour Eiffel. L'aéroport le plus proche (Aéroport de Paris - Orly) est à 23 km.