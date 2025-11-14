Le Staycity Aparthotels Gare de l’Est se situe à seulement 5 minutes à pied de la gare de l'Est de Paris et à 4 minutes de marche du canal Saint-Martin, où vous pourrez vous détendre dans un café ou dans un restaurant au bord de l'eau. Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Décorés dans des tons neutres et turquoise, les appartements et les studios comprennent une télévision à écran LCD et une salle de bains privative. Certains sont pourvus d'une chambre séparée.

Vous pourrez préparer vos repas dans la kitchenette de votre hébergement, équipée de plaques de cuisson et d'un micro-ondes. La réception ouverte 24h/24 vend des boissons et des collations. Elle assure par ailleurs des services de réservation pour le dîner et de billetterie.

Un parking souterrain est présent sur place. La place animée de la République vous attend à 700 mètres.