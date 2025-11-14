Paris

Inscrivez-vous

Paris

  1. Staycity Aparthotels Paris Gare De L'est
    Photograph: Staycity Aparthotels Paris Gare De L'est
    PreviousNext
    /4
  2. Staycity Aparthotels Paris Gare De L'est
    Photograph: Staycity Aparthotels Paris Gare De L'est
    PreviousNext
    /4
  3. Staycity Aparthotels Paris Gare De L'est
    Photograph: Staycity Aparthotels Paris Gare De L'est
    PreviousNext
    /4
  4. Staycity Aparthotels Paris Gare De L'est
    Photograph: Staycity Aparthotels Paris Gare De L'est
    PreviousNext
    /4

Critique

Staycity Aparthotels Gare de l’Est

3 sur 5 étoiles
  • Hôtels | Bed et breakfast
  • Canal Saint-Martin
  • Recommandé
Regarder les prix
Publicité

Le Staycity Aparthotels Gare de l’Est se situe à seulement 5 minutes à pied de la gare de l'Est de Paris et à 4 minutes de marche du canal Saint-Martin, où vous pourrez vous détendre dans un café ou dans un restaurant au bord de l'eau. Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Décorés dans des tons neutres et turquoise, les appartements et les studios comprennent une télévision à écran LCD et une salle de bains privative. Certains sont pourvus d'une chambre séparée.

Vous pourrez préparer vos repas dans la kitchenette de votre hébergement, équipée de plaques de cuisson et d'un micro-ondes. La réception ouverte 24h/24 vend des boissons et des collations. Elle assure par ailleurs des services de réservation pour le dîner et de billetterie.

Un parking souterrain est présent sur place. La place animée de la République vous attend à 700 mètres.

Infos

Adresse
5-7 Passage Dubail
Paris
75010
Prix
€79.80 - €264.00
Vous êtes propriétaire de ce commerce ?Connectez-vous et revendiquez le commerce
Publicité
Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.