Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

  1. À Longchamp, Ophélie Caurant transforme un ancien atelier en table solaire et ultra-désirable
    © Îlot Central
    PreviousNext
    /5
  2. Îlot Central, Marseille
    © Îlot Central, Marseille
    PreviousNext
    /5
  3. À Longchamp, Ophélie Caurant transforme un ancien atelier en table solaire et ultra-désirable
    © Îlot Central
    PreviousNext
    /5
  4. À Longchamp, Ophélie Caurant transforme un ancien atelier en table solaire et ultra-désirable
    © Îlot Central
    PreviousNext
    /5
  5. À Longchamp, Ophélie Caurant transforme un ancien atelier en table solaire et ultra-désirable
    © Îlot Central
    PreviousNext
    /5

Critique

Îlot Central

4 sur 5 étoiles
Dans le quartier Longchamp, un lieu-carrefour entre la boutique design et la table naturaliste
  • Restaurants
  • prix 3 sur 4
  • Recommandé
Écrit par Astrid Briant
Journaliste
Publicité

Time Out dit

Dans un ancien atelier de menuiserie du quartier Longchamp, Ophélie Caurant, ancienne pâtissière passée chez Big Mamma, a imaginé un lieu de confluence. S’y mêlent tout ce qui la fascine : éditions de niche, arts visuels, objets de curiosité et assiettes soigneusement dressées sur l’îlot central éponyme.

Traiteur à Paris puis à Marseille, elle déroule rue Consolat un menu resserré et percutant, autour de cette oasis en inox grand format. Il célèbre le meilleur de la Provence, à commencer par les légumes, pour des assiettes instinctives et gorgées de soleil. Sa signature ? Une touche d’acidité inattendue, qui rend chaque saveur plus nette.

Ce midi-là, un velouté de courges relevé de chipotle fumé et parsemé de noisettes pour le croquant précédait un aïoli végétal. S’y enchevêtrent des légumes tantôt rôtis, tantôt cuits vapeur, coiffés d’une déclinaison d’herbes fraîches signée Paysan Moderne. Une huile d’olive citronnée exalte une ganache de chocolat, saupoudrée de sumac et de fleur de sel, en point final du repas. Il nous tarde déjà de revenir le samedi pour goûter à la cuisine retour de marché ou, plus tôt encore, pour partager une quille engagée – Les Maoù avant tout – ou une bière vivante Soif du Vendangeur.

À noter qu’il est possible de repartir avec les couverts Sabre bi-goût. Ils rappellent subtilement la crédence et le sol de la cuisine dessinés par Color Studio. Les assiettes sont, elles aussi, proposées à la vente, pour revivre l’expérience à l’envi.

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

Infos

Adresse
95 rue Consolat
Marseille
13001
Transport
Métro : Cinq Avenues Longchamp
Prix
Entrée-plat-dessert : 28 €. Entrée-plat ou plat-dessert : 24 €.
Heures d'ouverture
Lundi 12h-00h, jeudi 18h-00h, vendredi-samedi 12h-00h, dimanche 10h-17h
Vous êtes propriétaire de ce commerce ?Connectez-vous et revendiquez le commerce
Publicité
Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.