Dans un ancien atelier de menuiserie du quartier Longchamp, Ophélie Caurant, ancienne pâtissière passée chez Big Mamma, a imaginé un lieu de confluence. S’y mêlent tout ce qui la fascine : éditions de niche, arts visuels, objets de curiosité et assiettes soigneusement dressées sur l’îlot central éponyme.

Traiteur à Paris puis à Marseille, elle déroule rue Consolat un menu resserré et percutant, autour de cette oasis en inox grand format. Il célèbre le meilleur de la Provence, à commencer par les légumes, pour des assiettes instinctives et gorgées de soleil. Sa signature ? Une touche d’acidité inattendue, qui rend chaque saveur plus nette.

Ce midi-là, un velouté de courges relevé de chipotle fumé et parsemé de noisettes pour le croquant précédait un aïoli végétal. S’y enchevêtrent des légumes tantôt rôtis, tantôt cuits vapeur, coiffés d’une déclinaison d’herbes fraîches signée Paysan Moderne. Une huile d’olive citronnée exalte une ganache de chocolat, saupoudrée de sumac et de fleur de sel, en point final du repas. Il nous tarde déjà de revenir le samedi pour goûter à la cuisine retour de marché ou, plus tôt encore, pour partager une quille engagée – Les Maoù avant tout – ou une bière vivante Soif du Vendangeur.

À noter qu’il est possible de repartir avec les couverts Sabre bi-goût. Ils rappellent subtilement la crédence et le sol de la cuisine dessinés par Color Studio. Les assiettes sont, elles aussi, proposées à la vente, pour revivre l’expérience à l’envi.

