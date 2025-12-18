Après une rencontre chez Double Dragon, les cheffes Mina Kande et Wen Wen ont fusionné leurs savoir-faire et donnent à voir dans le quartier Longchamp, une cuisine métissée nouvelle génération. L’ADN de ce quatre-mains ? La sublimation du terroir provençal à grands coups de techniques et de condiments panasiatiques.



Comme le veut la coutume asiatique, chaque service – millimétré et rincé au saké bien sourcé ou au vin nature par Juliette Authier, la sommelière – voit le binôme en cuisine jouer la carte de la table bien garnie, pour le plus grand bonheur des convives qui refusent de choisir entre les émotions.

Pour nous, ce sera papillonnage entre tempura de potimarron, carpaccio de Saint-Jacques et, surtout, ces coques évanescentes et charnues, lovées dans une triade de sauces bien senties, mêlant piments confits, citronnelle et agrumes. Tout aussi iodé, le chou brûlé arrive nappé d’une vinaigrette aux algues, d’une crème de tofu et coiffé de riz soufflé.

Réconfortés étaient aussi les becs sucrés avec le pralin de graines de courge qui escortait la très en vue tarta de queso. Pour les yeux et les oreilles aussi, l’écrin zen boisé et les playlists voyageuses promettent une consolation garantie.



