Les meilleurs plans à faire à Marseille

Christian Qui, sorcier du poisson, reçoit chez lui, dans sa confidentielle salle à manger des Goudes avec vue sur mer en panavision pour une tablée d’au moins 6 personnes. Ici, point d’enseigne, mais comme on est sympa, on vous file la carte au trésor : après avoir convenu d’un rendez-vous par mail, on longe la route sublime de la corniche depuis le centre-ville, on cherche la bonne baraque et on n’oublie pas d’apporter son pinard. Pour le reste, Christian s’occupe du défilé de poissons locaux issus de petits pêcheurs. En fonction de la marée, on voit passer (en bombe !) murène rôtie, langouste crue, bouillons de la mer, grillade de saupes, langoustine façon sushi, muge dans son plus simple appareil… Et Christian raconte les histoires qui vont avec car il parle couramment la langue des calanques. Ni viande ni dessert au menu : le repas est poisson ascendant poisson — déso pour les signes incompatibles (les béliers).

Chez Christian Qui - Quelque part aux Goudes. Toutes les infos par mail à poissonturfu@gmail.com