Nos meilleurs plans pour un week-end réussi à Lyon

Après avoir agité le 6e lyonnais avec Les Apothicaires, Tabata et Ludovic Mey, en phase de devenir notre couple préféré depuis Lorie et Garou, dégainent de leur toque un nouveau concept tarabiscoté qui cartonne : un food court planqué dans une bâtisse historique, proposant un very best of de la cuisine made in Lyon ! Dans les faits, les deux tourtereaux ont investi la Tour rose, une illustre bâtisse historique, pour y réunir sur 660 mètres carrés une douzaine de restaurateurs qui partagent avec eux l'envie de s’éclater autour d’une gastronomie décomplexée. Et force est de constater que c’est réussi ! Ce soir-là, lors de notre passage (réservation obligatoire), on en était presque à choper un plateau pour zigzaguer entre les stands et TOUT goûter. Parmi nos incontournables ? Les arancinis poulpe (boulettes de riz panées et frites, poulpe à la tomate et safran, 9 €) du Comptoir des Apothicaires, les efficaces petits pains vapeur servis par trois (chorizo, vinaigrette asiatique, sésame et coriandre, 11 €) signés du maestro Substrat, et les costauds Roll Maine (homard, crevettes, chou blanc mariné, radis pickles, herbes fraîches, mayonnaise, épices Old Bay, 17 €) du stand Lobs… Le best-seller du coin ? Le combo frites de quenelles de brochet et mayo de homard (9,50 €) et kebab d’andouillette et ses légumes de saison (13 €) mitonnés par le bouchon La Meunière. Avec tout ça, n’hésitez pas à marcher ou à rentrer à vélo…

Food Traboule - 22 rue du Bœuf, 69005 Lyon. Du mardi au samedi, 11h45-00h, le dimanche de 11h45 à 22h30. Fermé le lundi.