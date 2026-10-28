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120 personnalités signent une tribune dénonçant les discours racistes qui ont mené à l’attentat de Trappes

« Nous savons tous qu’il y en aura d’autres. Avec votre complicité. »

Écrit par
Smael Bouaici
antiracisme
Capture France 24. | Plusieurs rassemblements contre le racisme ont eu lieu partout en France après l'attentat.
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Après l'attentat terroriste raciste du 23 octobre à Trappes et La Verrière, plus de 120 personnalités de la culture, des médias et du sport ont signé une tribune collective publiée dans le journal Politis, intitulée « Nous savions que les mots de la haine finiraient par tuer de nouveau », pour dénoncer la banalisation des discours racistes et la responsabilité des médias et du monde politique dans la montée de la haine.

Après l’attentat, qui a coûté la vie au combattant de MMA Pengo Bossio Wangi et blessé grièvement cinq personnes, dont une fillette de 12 ans, le texte recense les précédentes « victimes de la haine » et d’« une idéologie que les médias se plaisent à promouvoir sans mesurer son impact dans le monde réel. […] Nous savons tous qu’il y en aura d’autres. Avec votre complicité. Alors aujourd’hui, il nous revient de faire bloc, de prendre la parole, de soutenir les familles et les collectifs. Nommer pour combattre. Nous refusons d’être des cibles. »

Parmi les signataires, on trouve notamment les acteurs Omar Sy (originaire de Trappes), Leïla Bekhti, Camille Cottin, Adèle Exarchopoulos ou Gilles Lellouche, les journalistes Rokhaya Diallo et Audrey Pulvar, ainsi que les rappeurs Jul, SDM, Soprano, Kery James ou Theodora.

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