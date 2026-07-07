13 et 14 juillet : les stations de métro et RER fermées à Paris

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Comme chaque année (mais un joue en avance), le 13 juillet transforme Paris en vaste escape game patriote où les stations de métro tombent une à une sous la pression du plan Vigipirate.
Pour le feu d’artifice décalé au 13 juillet, la RATP déploie sa grande chorégraphie de fermetures ciblées : une valse millimétrée d’accès bloqués, de quais désertés et de wagons trop pleins. Voici donc la liste (presque) complète des stations qui ferment, pour vous éviter de jouer à cache-cache avec la ligne 6 à la tombée du jour. Mais, attention le 14 juillet, rebelote autour des Champs Elysées pour le défilé militaire du matin qui, lui, n'a pas été bougé.
Quand le soleil commence à décliner et que l’odeur de merguez flotte sur les quais de Seine, les fermetures reprennent.
Ligne 6 : Cambronne, Kléber, Passy, Trocadéro, Bir-Hakeim, Dupleix
Ligne 8 : École Militaire, Invalides, La Tour-Maubourg
Ligne 9 : Trocadéro, Alma-Marceau, Iéna, Rue de la Pompe
Ligne 10 : Javel-André Citroën, Église d’Auteuil, Avenue Émile Zola, Boulogne Pont de Saint-Cloud, Boulogne Jean Jaurès, Chardon Lagache, Charles Michels, Michel-Ange Auteuil, Michel-Ange Molitor, Mirabeau, Porte d’Auteuil, Ségur
Ligne 13 : Invalides, Saint-François-Xavier, Varenne
RER C : Pont de l’Alma, Avenue du Président Kennedy, Javel, Invalides
(avec un petit bonus à 15h pour Champ-de-Mars – Tour Eiffel, fermé pile pour le goûter)
C’est la dernière salve avant le bouquet final.
Ligne 6 : Boissière, La Motte-Picquet Grenelle, Sèvres-Lecourbe
Ligne 8 et 10 : La Motte-Picquet Grenelle
Préparez-vous à une matinée sportive si vous comptez fouler les Champs-Élysées ou rôder autour du palais de l’Élysée. Tout ce qui borde l’axe présidentiel est sous cloche jusqu’à 14h.
Ligne 1 : Charles de Gaulle-Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées-Clémenceau, Concorde, Tuileries
Ligne 2 et 6 : Charles de Gaulle-Étoile
Ligne 8 : Concorde
Ligne 9 : Franklin D. Roosevelt
Ligne 12 : Concorde
Ligne 13 : Champs-Élysées-Clémenceau
RER A : Charles de Gaulle-Étoile
Là, c’est simple : rideau à 22h pour tout le monde, les 13 et 14 juillet. Que vous soyez à Montreuil, Ivry ou Neuilly, il vous faudra rentrer à pied ou vous battre pour un Uber. De manière générale, le service de bus et de tramway s'arrête à 22 heures les 13 et 14 juillet 2026. En revanche, le métro et le RER circulent aux horaires habituels.
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