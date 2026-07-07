13 et 14 juillet : les stations de métro et RER fermées à Paris

Comme chaque année (mais un joue en avance), le 13 juillet transforme Paris en vaste escape game patriote où les stations de métro tombent une à une sous la pression du plan Vigipirate.

Pour le feu d’artifice décalé au 13 juillet, la RATP déploie sa grande chorégraphie de fermetures ciblées : une valse millimétrée d’accès bloqués, de quais désertés et de wagons trop pleins. Voici donc la liste (presque) complète des stations qui ferment, pour vous éviter de jouer à cache-cache avec la ligne 6 à la tombée du jour. Mais, attention le 14 juillet, rebelote autour des Champs Elysées pour le défilé militaire du matin qui, lui, n'a pas été bougé.

Les stations qui ferment le 13 juillet en fin de journée (à partir de 19h)

Quand le soleil commence à décliner et que l’odeur de merguez flotte sur les quais de Seine, les fermetures reprennent.

Ligne 6 : Cambronne, Kléber, Passy, Trocadéro, Bir-Hakeim, Dupleix

Ligne 8 : École Militaire, Invalides, La Tour-Maubourg

Ligne 9 : Trocadéro, Alma-Marceau, Iéna, Rue de la Pompe

Ligne 10 : Javel-André Citroën, Église d’Auteuil, Avenue Émile Zola, Boulogne Pont de Saint-Cloud, Boulogne Jean Jaurès, Chardon Lagache, Charles Michels, Michel-Ange Auteuil, Michel-Ange Molitor, Mirabeau, Porte d’Auteuil, Ségur

Ligne 13 : Invalides, Saint-François-Xavier, Varenne

RER C : Pont de l’Alma, Avenue du Président Kennedy, Javel, Invalides

(avec un petit bonus à 15h pour Champ-de-Mars – Tour Eiffel, fermé pile pour le goûter)

Les stations qui ferment le 13 juillet un peu plus tard (à partir de 23h)

C’est la dernière salve avant le bouquet final.



Ligne 6 : Boissière, La Motte-Picquet Grenelle, Sèvres-Lecourbe

Ligne 8 et 10 : La Motte-Picquet Grenelle

Les stations qui ferment le 14 juillet au matin (de 6h30 à 14h)

Préparez-vous à une matinée sportive si vous comptez fouler les Champs-Élysées ou rôder autour du palais de l’Élysée. Tout ce qui borde l’axe présidentiel est sous cloche jusqu’à 14h.



Ligne 1 : Charles de Gaulle-Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées-Clémenceau, Concorde, Tuileries

Ligne 2 et 6 : Charles de Gaulle-Étoile

Ligne 8 : Concorde

Ligne 9 : Franklin D. Roosevelt

Ligne 12 : Concorde

Ligne 13 : Champs-Élysées-Clémenceau

RER A : Charles de Gaulle-Étoile

Et les bus dans tout ça ?

Là, c’est simple : rideau à 22h pour tout le monde, les 13 et 14 juillet. Que vous soyez à Montreuil, Ivry ou Neuilly, il vous faudra rentrer à pied ou vous battre pour un Uber. De manière générale, le service de bus et de tramway s'arrête à 22 heures les 13 et 14 juillet 2026. En revanche, le métro et le RER circulent aux horaires habituels.