200 photos de Willy Ronis vont être vendues aux enchères

Dès que ça parle clichés de Paris, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. Tout de suite, on pense aux trois boss de l'école humaniste française : l'emballeur Doisneau, le cofondateur de Magnum Cartier-Bresson et l'œil des tumultes sociaux Willy Ronis. Au sujet de ce dernier, décédé en 2009 à quasi 100 ans, vous allez avoir l'occasion, ce mercredi 15 décembre à 19h, d'acquérir certaines de ses plus célèbres photographies.

Organisée par la maison Artcurial, cette vente aux enchères concerne près de 200 œuvres de Ronis – dont une bonne partie représente Paris – issues d'un fonds conservé par son petit-fils Stéphane Kovalsky. Par contre, disons-le tout de suite, ça pique un peu au niveau des estimations, comprises entre 500 et… 15 000 €. Donc pour le petit cadeau bon plan pour Noël, ce n'est clairement pas là que ça se passe. Mais attention, parmi les 195 lots, on dégote du très très lourd comme ce célèbre tirage du Petit Parisien avec ce gosse en culottes courtes courant avec une baguette de pain sous le bras, Les Amoureux de la Bastille ou le cliché de la syndicaliste Rose Zehner. Pour la petite histoire, cette dernière photo, prise lors d'une grève en 1938, n'aura été tirée qu'au début des années 1980.

Collection Stéphane Kovalsky, par descendance

Egalement au catalogue : des photos de voiture garées sur la place de la Concorde – à ne pas offrir à Anne Hidalgo –, des quais de gare, des bistrots, le Caveau de la Huchette, des flâneurs sur les bords de Marne ou Notre-Dame avec sa flèche ! On découvre aussi un photographe en vadrouille, à Lyon, dans les vignobles bordelais, au Mont-Saint-Michel, en RDA ou à Prague. Enfin, pour les plus people d'entre vous, retrouvez Huppert, Picasso, Vian, Triolet et Aragon sous le clic de Willy Ronis. C'est peut-être bien le moment de claquer son LDD.

Pour voir le catalogue complet, c'est par ici.

Quoi ? Vente hommage à Willy Ronis

Quand ? Mercredi 15 décembre 2021, à 19h. Exposition le 14 décembre, 11h à 18h

Où ? Artcurial, 7 rond-point des Champs-Elysées, Paris 8e

Combien ? Estimation entre 500 et 15 000 €