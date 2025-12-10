Inscrivez-vous
25 ans après “Tonton du Bled”, Rim’K met en vente le contenu du coffre de la 504

En concert à Paris ce weekend, le rappeur organise une vente caritative autour de son morceau culte

Écrit par
Smael Bouaici
Rim'K
Sony
Que contenaient les cabas Tati amassés dans le coffre de la Peugeot 504 de “Tonton du Bled”, le tube du 113 ? Le rappeur Rim’K le dévoilera ce vendredi 12 décembre lors de son concert à l’Adidas Arena, porte de la Chapelle, à l’occasion d’une opération caritative menée avec Leboncoin, qui mettra tous ces objets en vente sur son site le 15 décembre.

Alors, que trouvera-t-on dans les sacs ? “Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés/ Et des jouets en pagaille pour les nouveaux-nés”, comme le chantait Rim’K ? Mieux que ça : des objets collectors qui figuraient dans le clip, des articles sortis en 1999, la même année que l’album culte du 113 Les Princes de la Ville, ainsi que des CD (pour la route), et des vêtements (pour la mif).

Après le show, une page dédiée sera mise en ligne à partir du 15 décembre sur le site leboncoin.fr (horaire à venir), et pour se procurer un objet, il faudra simplement être le premier ou la première ! Tous les fonds seront reversés à Banlieues Santé, une association qui lutte contre les inégalités sociales et territoriales en formant des ambassadrices santé, capables de diriger leurs voisins de quartier vers une consultation. Sinon, il reste encore quelques places pour le concert de Rim'K ! 

Où ? Adidas Arena, 56 boulevard Ney, Paris 18e.
Quand ? vendredi 12 décembre, 20h.
Combien ? à partir de 49 €.

