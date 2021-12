3 000 ballons dorés et blancs installés dans une rue du 6e arrondissement

Mesdames et messieurs, l'information qui suit est potentiellement à haute teneur en jeux de mots éthyliques. Jusqu'au 26 décembre, et ce dans le cadre d'une opération promotionnelle, la boîte de champagne Nicolas Feuillatte a décidé de suspendre une ribambelle de ballons dorés et blancs dans la rue des Canettes, située dans le 6e arrondissement.

Au total, ce sont 3 000 ballons dorés et blancs – biodégradables nous dit-on – qui vont plafonner la traverse sur 300 mètres carrés, renommée la « rue des Bulles » le temps de l'opération. Si à côté des ballons sont annoncées des animations les jeudis et vendredis, il sera aussi possible de boire des coupettes au Libérons les Bulles, adresse éphémère installée dans le bar le Café Six. A vos photos et attention à l'aérophagie.

Quoi ? Rue des Bulles

Quand ? Du 2 au 26 décembre 2021

Où ? Rue des Canettes, Paris 6e

Combien ? Accès libre