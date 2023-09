4 expériences au-delà du réel à vivre pendant Némo, la Biennale d'arts numériques

Prêt à quitter votre enveloppe charnelle et à embrasser votre alter ego virtuel ? Dès ce week-end et jusqu’au 7 janvier 2024, Némo, la Biennale d’arts numériques, revient pour trois mois d’expérimentations artistiques au-delà du réel. Intitulée “Je est un autre ?”, cette nouvelle édition explore les questions d’identité à l’ère du numérique, jusqu’à, peut-être, nous faire sortir de notre corps – à moins qu’on ne préfère l’augmenter… En plus de son exposition principale au 104, qui présentera notamment une installation XXL de Christian Rizzo, Némo propose tout un tas d’expériences délirantes. Entre spectacles augmentés, concerts immersifs et débats métaphysiques, on vous a sélectionné quatre événements à ne pas manquer.

Soirée d’ouverture

Décollage en grande pompe avec une soirée d’ouverture protéiforme, mêlant installations immersives et DJ sets électro expérimentaux. A voir absolument, et uniquement ce jour-là (avec une performance à 14h), l’installation lumineuse in situ de Maxime Houot, Ataraxie, qui redéfinit l’espace à travers une chorégraphie millimétrée de rayons laser rouges. Côté club, on attend avec impatience de danser sur le nouveau bébé audiovisuel de Franck Vigroux et Antoine Schmitt, VIDEOSCOPE, un show électro immersif équivalent à une séance d’hypnose sous algorithmes. A voir aussi, une performance live du dj expérimental Evian Christ. Ultime bon plan : exceptionnellement, vous pourrez visiter l’expo Je est un autre ? gratuitement ce jour-là.

samedi 30 septembre 2023 de 20h à 00h

CENTQUATRE-PARIS

Evian Christ, performance live

Exposition “Je est un autre ?”

Organisée en trois parties, correspondant à différents espaces-temps entre fantasme et réalité, l’exposition principale de l’événement réunit une vingtaine d’artistes numériques reconnus et avant-gardistes. Avec son titre réinterrogeant l’affirmation rimbaldienne, l’expo se propose de questionner nos alter ego numériques, à la manière d’une quête métaphysique dans le métavers. En guise d’ouverture, l'œuvre Avant la nuit dernière de Christian Rizzo, qu’on avait pu découvrir sur le parvis de l’Hôtel-Dieu en 2016, est un véritable spectacle audiovisuel, entre le ballet et l’installation lumineuse. A découvrir aussi, un miroir numérique pour vous transformer en substance machinique, des œuvres vidéo réécrivant l’histoire en deep fake, ou des sculptures de cyborg.

du 30 septembre au 7 janvier 2024

CENTQUATRE-PARIS

avant la nuit dernière © Christian Rizzo

Week-end Christopher Nolan

Que vous ayez préféré Barbie à Oppenheimer importe peu. La filmographie de Christopher Nolan reste l’une des plus aventureuses et intrigantes du cinéma international. D’Inception à Interstellar, le dépassement du réel est au cœur de la pensée du réalisateur, qui ne cesse de projeter ses réflexions métaphysiques et scientifiques à l’écran. Tout au long du week-end, astrophysiciens, philosophes ou musicologues seront invités à débattre avec vous autour de son œuvre, avant de laisser la place à une performance synesthésique de Franck Vigroux et Antoine Schmitt, qui vous invitera à plonger dans un mystérieux trou noir…

du samedi 25 au dimanche 26 novembre

CENTQUATRE-PARIS

Week-end Christopher Nolan © CENTQUATRE

Chutes, Franck Vigroux

Se définissant comme un “opéra électronique” expérimental et métaphysique, Chutes est une œuvre contemplative complètement à part (et qu’on imagine particulièrement trippante). Dans un impressionnant décor de science-fiction (qui rappelle un peu celui de La Planète sauvage) élaboré à grand renfort d’effets spéciaux et d’animations visuelles, trois performeurs évoluent sur scène entre danse, chant et théâtre. Un spectacle que l’artiste Franck Vigroux ne nous invite pas à comprendre, mais avant tout à sentir, dans un état proche de la transe. Hautement intriguant.

les 9 et 10 novembre

Maison des Arts de Créteil