5 artistes émergents parisiens amenés à devenir des stars

Ok, depuis la bohème tant fantasmée, les codes ont changé mais Paris demeure la capitale des artistes avec des ateliers de fou, des écoles aussi réputées que le centre de formation du PSG, et surtout une inspiration qui ne s’épuise jamais. La preuve avec cinq artistes prometteurs qui (on vous l’assure) ne tarderont pas à s’imposer sur la scène internationale.

Pol Taburet

A seulement 26 ans, l’artiste d’origine guadeloupéenne a déjà un CV impressionnant. Lauréat du très prisé Reiffers Art Initiatives 2022, il a été la star d’une grosse monographie à Lafayette Anticipations cette année et a présenté son travail à l’occasion de la très attendue exposition collective du 24e Prix Fondation Pernod Ricard. Difficile de croire qu’il y a à peine deux ans, il sortait diplômé des Beaux-Arts de Cergy ! Adulé par les plus grands (il aurait déjà sa place dans la collection Pinault), Pol Taburet crée une œuvre protéiforme, entre peinture et sculpture, dans laquelle il évoque aussi bien sa culture antillaise que les jeux vidéo ou les icônes de l’histoire de l’art.

Lena Long

Lena Long © Galerie Lazarew

Élève des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de Dominique Figarella depuis 2021 (et préalablement diplômée des Beaux-Arts de Lyon et de Cergy), Lena Long n’a pas attendu sa sortie d’école pour secouer le monde des galeries parisiennes. Âgée de 26 ans, l’ancienne assistante de la peintre Apolonia Sokol a déjà exposé à la galerie Pal Project ou à la galerie Lazarew et a fait partie du mur d’accrochage dédié aux artistes émergents de la Fondation Pernod Ricard, L’Avancée. Sa peinture, largement inspirée de l’enfance et de l’adolescence, est empreinte de kitsch et de douceur et cache, derrière des couleurs acidulées et des références pop, un art tout sauf naïf et extrêmement référencé.

Chloë Saï Breil-Dupont

Âgée de 33 ans, l’artiste originaire des Lilas s’inspire aussi bien de ses potes que des grands maîtres de la Renaissance, auxquels elle emprunte les techniques très réalistes de peinture à l’huile. A un détail près : son usage unique de la couleur, qui rompt avec le naturalisme de ses portraits. Ses peaux sont bleues, jaunes ou violettes, et les fringues se déclinent aussi en Technicolor. Les protagonistes de ses œuvres, eux, ne sont ni les rois de France, ni des dames à l’hermine, mais des cool kids, du rappeur Ichon au créateur Stéphane Peeps en passant par le photographe Yotam Shwartz. Un procédé apparemment payant puisque, en plus d’avoir exposé à la Nicodim Gallery (Los Angeles) ou à Newchild (Anvers), elle a récemment été sélectionnée pour intégrer le programme de résidence de la Villa Saigon.

Salomé Gomis-Trezise

Water © Salomé Gomis-Trezise

Seule photographe du top, la jeune Salomé Gomis-Trezise, 24 ans, est peut-être la plus ancrée dans son époque. Travaillant à partir du logiciel Midjourney, l’artiste alimente l’IA de ses photographies personnelles pour générer de nouvelles images, mettant toujours en valeur le corps noir. L’occasion pour elle de créer des univers complets, les coûts faramineux des décors en moins. Travaillant principalement à l’iPhone, elle est de celles qui ferment le clapet aux réacs, prouvant qu’un esprit créatif n’a pas à être limité par les moyens. Un pari osé mais payant puisqu’elle est la chouchoute des grandes marques avec déjà des campagnes pour Diesel ou Converse.

Amine Habki

Tout juste diplômé de l’École nationale supérieure d’art de Paris-Cergy, Amine Habki n’a pas chômé ! Du haut de ses 23 ans, l’artiste textile lauréat de la bourse Adam et Lavrut en 2022 a déjà exposé à la Villa Noailles à Hyères et au dernier Salon de Montrouge. Son travail, utilisant les savoir-faire artisanaux du tissage, rend hommage à sa double culture franco-marocaine. En opposition aux couleurs vives qui ornent ses grandes toiles de laine, les sujets qu’il dépeint sont silencieux, discrets, et interrogent les corps manquants dans l’espace social. Celui qui se décrit sur son compte Instagram comme “le plus fluo des rebeus” use de sa pratique dans la quête de son identité, parlant à toute une génération de Français métissés.