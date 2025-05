5 bonnes raisons de se rendre à la soirée Chefs-d’Œuvre American Express au musée des Arts décoratifs

Une soirée pairing* « mets et mode » dans un musée ! Le 10 septembre prochain, American Express remet le couvert avec un de ces événements aussi exclusifs qu’exceptionnels dont cet acteur majeur des services financiers s’est fait une spécialité : une nocturne gourmande dans un lieu d’art et d’histoire, pour cette fois le musée des Arts Décoratifs entièrement privatisé !

Le concept de cette 4e soirée Chefs-d’Œuvre ? Une expérience gastronomique épique avec pas un, mais six chefs d’exception (dont trois étoilés) qui proposeront leurs créations, réalisées sur place, juste là, sous vos yeux. Et à côté de ça, les heureux détenteurs d’une Carte Platinum American Express® (et leur +1) pourront découvrir en tout petit comité l’exposition temporaire Paul Poiret. La mode est une fête et les collections permanentes du musée. On vous explique pourquoi il ne faut surtout pas manquer cette soirée – et comment y accéder.

1. Avoir Paul Poiret (et le reste du musée) juste pour vous

À l’occasion de cette soirée Chefs-d’Œuvre, le musée des Arts Décoratifs sera privatisé pour les 500 invités d’American Express, qui auront accès à la très attendue exposition temporaire Paul Poiret. La mode est une fête, qui revient sur les grands bouleversements stylistiques du début du XXe siècle. Pour vous accompagner dans la découverte de ce designer révolutionnaire et comprendre ses liens avec différents courants artistiques (comme le fauvisme ou l’orientalisme, deux de ses principales sources d’inspiration), des conférenciers seront présents pour une visite guidée privée !

2. Voir les plus grands chefs de notre ère à l’œuvre

Côté gastronomie aussi, vous serez royalement servis. A l’affiche, six chefs au top, dont les étoilés Pierre Gagnaire (***), Stéphanie Le Quellec (**) et Michel Sarran (*). Notez bien que tous seront présents sur place et opéreront sous vos yeux, avant de vous faire déguster leurs créations et d’échanger quelques mots. Pour le dessert, l’éminent chef pâtissier Maxime Frédéric, de l’incontournable boulangerie-pâtisserie Pleincœur, officiera aux côtés de la talentueuse Chiara Serpaggi.

3. Découvrir le futur de la gastronomie avec Eloi Spinnler

Pour compléter ce casting d’anthologie, nul autre que le jeune chef Eloi Spinnler (Orgueil, Colère), chantre du zéro déchet et d’une cuisine voyageuse et relevée. Vous l’avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, armé de son fameux harnais de couteaux, occupé à faire aimer à différentes personnalités leur plat ou aliment jusqu’alors détesté. Ça fonctionne à tous les coups, et ça marchera forcément sur vous.

4. Faire plus que plaisir à son +1

Parce que les meilleurs souvenirs sont toujours ceux qu’on partage, votre +1 préféré est invité à passer la soirée avec vous. Pour gagner deux invitations à cette soirée, il suffira aux détenteurs d’une Carte Platinum American Express® de parrainer un proche via ce lien dès maintenant et jusqu’au 28 mai 2025. Ils recevront ainsi leurs deux invitations à cette soirée d’exception, ainsi que 40 000 points Membership Rewards® de bonus.

5. Faire bénéficier ses proches des avantages de la Carte Platinum American Express®

Avec la Carte Platinum American Express®, ce sont jusqu’à 200 € remboursés par an dans une sélection de plus de 200 restaurants en France (MoSuke, Septime, Dragon…) et une foule d’autres bénéfices (jusqu’à 120 € remboursés par an sur des services de vidéo à la demande, des accès gratuits à plus de 1700 salons d’aéroport à travers le monde, un accès privilégié à des places pour les matchs du Paris Saint-Germain, …) qui sont octroyés. De quoi prolonger l’expérience bien après la soirée, en voyage et au quotidien !



*Pairing = accord

Offre soumise à conditions, plus d’informations sur www.americanexpress.fr/chefsdoeuvre.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras et trop sucré.