5 pop-up food à découvrir (absolument) en avril à Paris

Le Cadoret chez Mehmet



Léa et Louis Fleuriot du Cadoret, bistrot adoré de Belleville, sont invités par Mehmet – le kebab le plus bath de Montmartre – à passer un dimanche dans le 18e. Autour de la broche veau/bœuf vont se satelliser les mezzés cuisinés par Léa et les boissons de Louis (dont son mythique bloody mary). Vous ne voulez pas rater ça.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MEHMET (@mehmet75018)





Quand ? Dimanche 13 avril à partir de 12h

Où ? 43 rue Ramey, Paris 18e

Junior Nadje chez Table Penja



Dans sa belle adresse où fusionnent France et Cameroun, le chef Pierre Siewe convie Junior Nadje – un autre champion du métissage culinaire – pour un quatre-mains qui va vous faire enquiller les miles. Le duo propose un menu en 6 temps (95 €) où la gastronomie française se frotte aux terroirs d’Afrique. Un moment rare à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Table Penja (@tablepenja)





Quand ? Samedi 12 avril

Où ? 2 rue Sedillot, Paris 7e

Juan Pablo Rojas Pineda chez Soif

Quand il ne cisèle pas des assiettes pour les dîners haut de gamme de We Are Ona, Juan Pablo Rojas Pineda vole de résidence en résidence. Prochaine sur la liste : chez Soif, où il va déployer sa cuisine d’inspiration colombienne, très personnelle : tartare de crevettes et ajo refrito ; asperges blanches en tempura de pois chiche ; sardines marinées…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Soif (@agencesoif)

Quand ? Du 10 au 12 avril de 18h à 22h

Où ? 35 rue Victor Massé, Paris 9e

Roberto Mendoza chez Donna

On avait croisé Roberto Mendoza et sa cuisine mexicaine contemporaine au Saint-Sébastien ou au feu Flor Cantina. Désormais, il se glisse dans les habits satinés du chef volant et va régaler son monde – pour un soir seulement – chez Donna, le petit bar à vin des Halles. Au programme : petites assiettes enlevées et vins nat’.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DONNA (@welcometodonna)





Quand ? Samedi 12 avril au dîner

Où ? 157 rue Saint-Martin, Paris 3e

Pauline Séné chez Buttes Snack Bar



Quand elle ne cornaque pas la cuisine du 6 Paul Bert, la cheffe Pauline Séné ne va pas zoner devant Netflix, mais se lance dans une résidence de plusieurs jours chez Buttes. Attendez-vous à une bistrote affûtée pour accompagner les flacons nature choisis par Pierre Forest et Benoît Baud.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Buttes Snack Bar (@buttes.snackbar)





Quand ? Du 9 au 13 avril

Où ? 10 rue Pradier, Paris 19e