9e édition de la Nuit aux Invalides : un grand show pour en prendre plein les mirettes !

Et la lumière fut aux Invalides ! Comme chaque été ou presque depuis 2011, le spectacle La Nuit aux Invalides reprend ses droits dans la cour d’honneur du monument. Et cette année encore, on va avoir le droit à un cours d’histoire à vous péter la rétine ! Tyran pour les uns, génie pour les autres, c’est Napoléon 1er qui se retrouve sous les coups de projo de l’événement. A l’occasion de l’anniversaire des 200 ans de sa mort, la Nuit des Invalides lui rend hommage dans une 9e édition qui aurait lieu (le conditionnel est toujours de rigueur) du 7 juillet au 26 août 2021.

Au line-up ? C’est le scénariste Bruno Seillier qu’on retrouvera aux manettes de ce spectacle son, lumière et (presque) pyrotechnie comme aurait dit Robert Hossein. Une création hybride entre mapping vidéo projeté sur les 250 mètres de façades, création sonore et projections 4k. "Napoléon, l’envol de l’Aigle" retrace en 50 minutes l'ascension fulgurante de ce Corse qui imposa son rythme à l’Europe pendant vingt ans. L'occasion de (re)découvrir la vie de l’Empereur, et le monumental heritage civil et militaire qu'il nous a légué (#codecivil).

Vous pourrez également prolonger le spectacle en vous promenant en pleine nuit dans l’église du Dôme, sous la coupole emblématique des Invalides, où trône le tombeau de l'Empereur. L'occasion également de faire coucou à Vauban, Lyautey et Foch qui entourent ce dernier (en supplément sur la billetterie en ligne, dans la limite des places disponibles).

Quoi ? 9e édition de la Nuit aux Invalides

Où ? Esplanade des Invalides, 7e

Quand ? Du 7 juillet au 26 août 2021. 22h30 en juillet ; 22h en août.

Combien ? A partir de 5,99 €

Plus d'infos ici.