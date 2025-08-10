A 3h de train de Paris, cet hôtel vient d’être couronné meilleur hôtel de luxe au monde

Devant de nombreux établissements prestigieux, comme le Claridge’s, le Gleneagles ou le Ritz, à Paris.

Il existe une multitude de classements des meilleurs endroits où séjourner dans le monde, mais si vous êtes en quête d'expériences véritablement spectaculaires et hors du commun, ne cherchez pas plus loin. Le top 50 des hôtels les plus luxueux au monde du Robb Report fait des émules dans le domaine.

Publié pour la première fois en 2023, et mis à jour chaque année, ce classement est établi grâce aux recommandations des 26 « travel masters » du magazine : soit de véritables figures d’élite de l’industrie hôtelière. Pour 2025, un nouveau champion a été couronné : le Rosewood Amsterdam !

Mais alors, qu’a-t-il de si spécial, cet hôtel ? Le Robb Report explique :

« Commencez par son statut privilégié : c’est l’un des derniers hôtels autorisés à ouvrir dans le quartier des canaux, classé à l’UNESCO. Ajoutez à cela le choix : 134 chambres et suites ultra-luxueuses, décorées par le designer néerlandais Piet Boon, avec vue sur les canaux, la ville ou une cour intérieure. À moins que vous ne préfériez opter pour une des cinq maisons à poutres inclinées, bénéficiant chacune avec service de majordome. »

Mais ce qui distingue vraiment le Rosewood, c’est son service de conciergerie, apparemment exceptionnel :

« Ils peuvent tout organiser : une visite privée autour d’Anne Frank, un vol en hélicoptère au-dessus des champs de tulipes avant l’arrivée des foules, une entrée privée au Rijksmuseum... »

Là, on parle vraiment de luxe.

Cela dit, de nombreux autres hôtels emblématiques figurent aussi dans cette sélection, comme le Claridge’s, le Gleneagles ou le Ritz, à Paris. Voici donc le top 20 complet :

Les 20 meilleurs hôtels de luxe au monde selon le Robb Report :