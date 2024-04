A Ground Control, retour de la plus grande brocante dédiée au sport vintage d’Europe

Collectionneurs de tous les pays, réjouissez-vous ! Alors que les anneaux olympiques commencent à tourner – on est à J-100 –, on vient d’apprendre le retour le 19 mai à Ground Control d’une troisième cuvée de L’Incroyable Brocante Sports (c’est son nom) montée par So Foot et TrashTalk.

Sur la feuille de match, on trouvera peu ou prou la même compo que les éditions précédentes avec une soixantaine d’exposants et collectionneurs qui bicraveront plus de 30 000 reliques allant du maillot de foot vintage à des tickets d’entrée historiques en passant par des collectors de Sport Illustrated. Si les fans de foot et de basket seront particulièrement gâtés, les autres ne seront pas en reste, qu’il s’agisse de cyclisme, du rugby et des sports olympiques, avec la présence de l’AFCOS (Association française des collectionneurs olympiques et sportifs).

Reliques et conférences

De quoi peut-être choper une gourde ayant appartenu à un coureur de la grande équipe Festina des années 1990 (avec quelques traces d’EPO peut-être), une épée victorieuse de Laura Flessel, une réplique du genou du père d’Erling Haaland brisé par Roy Keane, une carte brillante de Marinette Pichon, le guide du trashtalk en deux leçons de Gary Payton, un pin’s des Jeux de Paris 1924 ou un exemplaire de l’anthologie en 46 tomes des plus belles médailles en chocolat du sport olympique français.

Pour celles et ceux qui sont vraiment au taquet, une entrée premium a été mise en place de 9h à 10h (pour voir les plus belles pièces avant tout le monde, contre 10 €) et sont aussi prévues des conférences et tables rondes autour du sport, du vintage ou de la collectionnite. Il devrait y avoir de sacrés spécimens à interroger sur place.

Quand ? dimanche 19 mai 2024, de 9h à 20h.

Où ? Ground Control, 82 rue du Charolais, Paris 12e.

Combien ? 10 € de 9h à 10h, accès libre ensuite.