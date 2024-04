A J-100 des JO, Emmanuel Macron annonce une possible relocalisation de la cérémonie d’ouverture au Trocadéro ou au Stade de France

C’est une musique d’ambiance qui commence à se faire de plus en plus forte. Alors que le rideau se lèvera sur les Jeux de Paris dans pile poil 100 jours, Emmanuel Macron a annoncé, dans une interview donnée lundi matin à BFM et RMC, la possible activation de « scénarios de repli, […] plan B et même […] plan C » pour la cérémonie d’ouverture fluviale, prévue le 26 juillet sur la Seine.

Une annonce qui fait suite au récent rehaussement du plan Vigipirate à son plus haut échelon, et qui pourrait se concrétiser en cas de menace sécuritaire trop élevée cet été. S’il a insisté sur la volonté de poursuivre le plan initial, Emmanuel Macron a clairement préparé le terrain en évoquant une « [limitation de la cérémonie] par exemple au Trocadéro. Voire rapatrier la cérémonie dans le Stade de France.»

La première cérémonie fluviale en sursis

Pour celles et ceux qui auraient loupé l’info, le plan de navigation de cette cérémonie, dont la DA a été confiée au chorégraphe Thomas Jolly, doit faire défiler les différentes délégations sur des barges le long d’un parcours de six kilomètres reliant Bercy au Trocadéro – qu’on imagine compliqué à sécuriser.

Le tout avec des spectateurs – dont la jauge est passée de 600 000 à 300 000 – dispatchés entre tribunes payantes et quais haut et bas accessibles gratuitement. Une première fluviale dans l’histoire des Jeux qui pourrait finalement tomber à l’eau.