A la rentrée, le Centre Pompidou emménage au Mk2 Bibliothèque

Ciné, docs et masterclasses : la programmation Pompidou continue rive gauche

Le Centre Pompidou va rentrer dans le dur de ses travaux de rénovation à partir de l’automne 2025 pour - au moins ! - cinq ans. Mais l’institution n’a pas l’intention de s’endormir pendant tout ce temps et va continuer à animer la vie culturelle parisienne en essaimant dans toute la ville. Ainsi, la partie ciné/vidéo du musée, comprenant la cinémathèque du documentaire par la Bibliothèque publique d’information et le service cinéma, va traverser la Seine et poser ses bobines au Mk2 Bibliothèque.

Radu Jude "Kontinental 25" de Radu Jude



Habillée aux couleurs du Centre, l’entrée située face à la Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand va devenir mk2 Bibliothèque x Centre Pompidou. Au programme des quatre salles et de son atrium : rétrospectives, cycles, rencontres et masterclasses. Au programme à partir du 25 septembre, évidemment pas de gros blockbusters mais des rétrospectives du cinéaste roumain Radu Jude ou du réalisateur arménien Harutyun Khachatryan et des projections des conférences de Gilles Deleuze…

Où ? 128 / 162 avenue de France, Paris 13e