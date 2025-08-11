A la rentrée, une dernière énorme fête à la Cité du Cinéma avant sa fermeture pour travaux

Ce n’est pas une démolition party, mais ça y ressemble. Treize ans après son ouverture à Saint-Denis, la Cité du Cinéma, le complexe de plateaux de tournage lancé par Luc Besson, démarre un nouveau chapitre avec sa reconversion en lieu de vie. L’ensemble de 12 000 m2, qui avait servi de cantine aux athlètes lors des JO l’an passé, sera transformé en 2026 en un espace événementiel et d’exposition, avec un grand food court et un cinéma.

Mais avant de rendre les clés, la Cité du Cinéma, qui accueillait déjà des soirées techno à ses débuts en 2012, organise une dernière fête opportunément nommée “Final Cut” le 13 septembre prochain, cornaquée par Dure Vie et Wild Buzz Agency, qui promettent une scénographie immersive qui fera briller l’architecture industrielle de la nef et son hallucinante hauteur sous plafond de 18 mètres.

Une énorme warehouse party qui sera rythmée de 22h à 6h par les beats house et disco de Bellaire, Kirollus, Contrecœur et Luo Gouverneur, ainsi qu’un DJ guest star dont le nom sera bientôt dévoilé. Clairement la soirée de la rentrée à ne pas manquer !

Quand ? samedi 13 septembre, 22h-6h.

Où ? la Cité du Cinéma, 20 rue Ampère, 93200 Saint-Denis.

Combien ? 14-19 €. Billetterie ici.