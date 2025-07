À moins de 3h de Paris, cette ville portugaise méconnue vient d’être élue plus beau trésor caché d’Europe

Ces destinations que l’industrie du tourisme regarde à peine, mais qui cumulent restos excellents, panoramas dingues et vraie ambiance, sans l’ombre d’un groupe en tongs armé de perches à selfie ? On les appelle les « trésors cachés ». Et il est temps de les prendre au sérieux.

C’est peut-être le cliché le plus rincé du journalisme de voyage – mais il faut bien appeler un trésor un trésor. L’Europe déborde encore de coins sublimes, épargnés par les foules, qui n’ont pas (encore) été pris d’assaut par TikTok ou lessivés par le surtourisme. Pour les recenser, la plateforme HomeToGo a mis au point un “European Hidden Gem Index”, un indice basé sur des données bien concrètes : volume de recherches, prix des locations de vacances, qualité des paysages, de la gastronomie et de la météo. Le résultat ? Un classement des dix destinations européennes qui cumulent charme, accessibilité et discrétion.

Tout en haut du classement, on retrouve Tomar. Une bourgade portugaise fondée en 1160, planquée dans la province du Ribatejo, entre monastères classés, ruelles médiévales et charme hors du temps. Côté chiffres, la ville décroche un solide 8,77 pour la gastronomie, un flatteur 9,13 pour le prix de l’hébergement (calculé sur le tarif médian par nuit et par personne), et un très joli 9,43 pour son statut “hors des radars”. Résultat : un score global de 61,64 qui la place devant toutes les autres.

Sur ses talons, Brisighella, petite perle d’Émilie-Romagne (Italie), qui atteint 59,12. Juste derrière : Nauplie (ou Nafplio), ville grecque balnéaire au charme néoclassique, avec un score de 57,82. Le reste du top 10 est à découvrir juste en dessous. Et il réserve quelques surprises.

Voici les 10 meilleurs « trésors cachés » d’Europe pour 2025