À Paris, cette terrasse XXL au bord de la Seine rouvre avec un nouveau chef

Les fleurs qui poussent sur les marronniers, les terrasses éphémères sur le bitume et les lunettes de soleil sur les nez, pas de doute c’est le printemps ! C’est aussi l’époque où Plat/Form, la terrasse où ça mange et ça guinche au pied de la BNF, renaît toujours sous l’égide de We Are Constellation, agence d’un ancien de Concrete.

Pour la saison 2026, le chef Romain Bréchignac, passé par le Royal Monceau et Le Meurice, va prendre la suite de Chloé Charles et Alexandre Marchon aux fourneaux. L’ambiance se veut bistrotière avec un semainier (burger le mercredi, tonnato-fenouil le jeudi, moules et sauce pimentée le vendredi…) avec une formule midi entrée-plat à 21€ vue sur la Seine comprise. Le soir, du mercredi au samedi, les assiettes montent en gamme : poulpe rôti, tajine de betteraves au za’atar (32 €), sandwich au pastrami de Will’s Deli (22 €)… Le dimanche midi, ça part en barbecue pour des brunchs de braise avec des invités comme Melt ou le bistrot Quedubon. Ça promet !

Où ? 14 port de la Gare, 75013 Paris

Quand ? Ouvert tous les jours du 29 avril 2026 au 27 septembre 2026, de midi à 2h.