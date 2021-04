A Paris, l'architecte Kengo Kuma signe un complexe hôtelier écolo-luxe de 12 700 m2

Une improbable oasis urbaine, à deux enjambées de la bibliothèque François-Mitterrand ? Voici le monumental complexe hôtelier branché écologie et luxe qui se prépare à sortir de terre à horizon 2023. Pour sa première implantation en Europe, le Groupe 1 Hotel a donc choisi Paris. Et une re-sta de l'architecture naturiste : le Japonais Kengo Kuma, associé ici au cabinet Marchi architectes.

Lauréat 1997 du prestigieux Prix de l'Institut architectural du Japon, Kengo Kuma est célèbre dans le monde entier pour sa patte unique : placer la Nature au centre de son travail, et s'inspirer de la tradition japonaise pour la revisiter sauce XXIe siècle. D'ailleurs, en 2016, le Japonais a remporté un Global Award for Sustainable Architecture.

Deux hôtels, un jardin, un spa de 1000 m2, un cabaret, une passerelle XXL à 28 m de haut...

Giga-panneaux en bois de mélèze, verre, inox bronze... Financée par la Compagnie de Phalsbourg et la Station F de Xavier Niels qu'elle surplombe, cette coproduction indécente de 12 700 m2 (sic) baptisée Aurore devrait balancer du superlatif !

© LUXIGON, MIR

Le premier bâtiment est un hôtel 4 étoiles de 140 chambres, dont 23 suites très écolo-friendly, s'animant avec la lumière et pensées pour vivre en harmonie avec la nature. Mais aussi quelques satellites qui gravitent autour : un café ouvert sur la promenade Claude-Lévis-Strauss, un autre (option co-working) sur l'avenue de France, un resto-bar avec vue panoramique de 100 couverts... Mais aussi un fleuriste, un centre de fitness et un spa de 1 000 m2 (ouverts aux riverains et start-upers de Station F)... Le deuxième bâtiment, lui, est une auberge de jeunesse de 44 chambres et 179 couchages, le "Slo Living Hostel", plus accessible.

Et ce n'est pas fini ! Ce dingo projet hébergera aussi dans sa cour centrale un jardin verdoyant accessible à tous, conçu par le paysagiste Horticulture et Jardins ; un cabaret de 120 places, "Chez Fellini", opéré par la team de la Bellevilloise, inspiré de l'univers du cirque et du théâtre... Et, clou du spectacle, une immense passerelle végétalisée suspendue 28 m au-dessus du sol. De quoi rameuter de nouveaux touristes dans ce bout de 13ème arrondissement !