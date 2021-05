A Paris, le Motel continue chaque dimanche ses apéros quizz... Gratis !

Depuis le premier confinement, ils n'ont pas arrêté. Passage Jousset (11e), Le Motel, planque bien connue des amateurs de craft binouzes, de musique indé (et des lecteurs Time Out), continue à faire vivre son sacro-saint Quizz dominical... Mais en ligne. "Après plus de six mois de fermeture d'affilée, on a déjà passé la vingtaine", s'enthousiasme Djavid Rawat, le boss du Motel. Au menu ? Des questions de Culture G, des jeux de mots et des blind tests live au piano ou à la guitare, spécialement mitonnés par des zicos habitués du bar. "En un an on a eu le droit à Voyou, Fuzati du Klub des Loosers, Julien Barbagallo de Tame Impala etc." ajoute-t-il.

Ça se passe par équipe (7 personnes max), PAS DE TRICHE, une planche image, "

des questions drôles, des questions très drôles",

promet le taulier.

"Il y a toujours un peu de monde, entre 200 et 300 personnes, et on rigole bien"

. On lui fait confiance pour ça. Guettez les évènements à venir sur

leur site

ou leur

page Facebook

... En attendant un prochain Quizz en terrasse ?