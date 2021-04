A Paris, le resto Pantobaguette propose une soirée en kit !

Métro Jules-Joffrin, le cool comptoir culinaro-musical Pantobaguette, ouvert en février dernier par le collectif Animal Records & Kitchen, propose ce jeudi 8 avril une géniale offre pour festoyer à la baraque. Une superproduction maline et festive avec, en featuring, ledit resto, l'agence de vins naturels Soif et ces trublions de Sauce Blanche, grands spécialistes des concerts en resto.

Dans les détails, ça donne un menu prévu pour deux ou quatre personnes, mitonné par le chef Antonin Girard, qui aligne de quoi vous faire planer façon Plastic Bertrand : des tsukune, soit des boulettes de poulet fermier au miso et au saké ; un franchouillard bœuf bourguignon ; une mousse au chocolat noir épaulée de CBD... A cela, ajoutez 3 litres de gamay nature du Domaine de la Paonnerie. Et un lien vers un concert de Saint-DX (Cracki records), à mater en ligne et en direct, suivi d'un DJ set de Aurèle (Soif et Cracki records), Paul Moon (Animal Records) et Sophie (Sauce Blanche). Plutôt pas mal, non ?

Comme le rappelle l’agence Soif sur son compte Instagram : " Les fêtes ne sont pas mortes, elles ont juste pris une autre forme." Mais attention : la billetterie, ouverte lundi dernier, risque d'être complète bien vite... A bon entendeur !

Quand ? Jeudi 8 avril 2021. De 19h à 22h en ligne et en direct, sur résa préalable.

Où ? En livraison à Paris ou en click and collect chez Pantobaguette, au 16 rue Eugène-Sue, 18e.

Combien ? Pour 2 personnes : 70 € (+10 € de vaisselle) soit 40 €/personne. Pour 4 personnes : 120 € (+10 € de vaisselle) soit 32,50 €/personne.