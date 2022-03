A Paris, le stationnement sera désormais payant pour déménager

En instance de déménagement à Paris ? Cette information devrait vous intéresser. Alors que l’obtention d’une AOT (autorisation d’occupation temporaire) de déménagement était jusqu’à présent gratuite, une mesure entrée en vigueur le 1er mars oblige les personnes souhaitant l’acquérir à se délester de quelques billets.

Désormais, pour obtenir cette fameuse AOT (qui n’est pas obligatoire mais permet d’occuper une place plus de six heures), il faudra débourser entre 10 et 90 € et la demande devra être effectuée au moins quinze jours en amont. Un tarif qui variera en fonction du poids de votre véhicule, de votre temps de déménagement et surtout de l'emplacement (selon que vous soyez ou pas sur une bande de stationnement).

Par contre, notez bien que l’obtention de cette AOT n'équivaut pas à une réservation de place. Pour ça, vous devrez voir en amont avec la mairie pour une demande de ventousage (facturée). Dernière info : si vous déménagez dans Paris, deux AOT seront nécessaires.

Pour les détails, ça se passe sur le site de la mairie de Paris.