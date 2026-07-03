À Paris, on peut de nouveau piquer une tête dans la Seine à partir de samedi !

@ Franck Legros / Shutterstock.com | La Seine renouvelle ses trois spots de baignade cet été

C'est reparti pour le grand plongeon : à partir de samedi 4 juillet et jusqu'au 30 août, la Ville de Paris rouvre la Seine à la baignade avec vestiaires, douches et horaires tardifs. Après les 100 000 visiteurs de l’année passée, nul doute que les trois sites de baignade ultra-aménagés et gratuits feront le plein, surtout avec le thermomètre qui va grimper.

La grande nouveauté ? On va pouvoir rester dans l’eau toute la journée de 8h à 18h au Bras Marie dans le 4e arrondissement. Fermé les après-midis l’an passé à cause du trafic des bateaux mouches, le site s’est refait une beauté aux abords du pont Louis-Philippe. Côté capacité, le quai de Grenelle pourra accueillir 150 nageurs de 10h à 17h, comme au Bras Marie, alors qu'un immense bassin taillé pour 300 personnes est installé quai de Bercy, et restera ouvert jusqu'à 21h.

Pour y accéder, il suffit de savoir nager, de mesurer au moins 1,20 m et de rester sous la surveillance d’un adulte si on a moins de 14 ans. Et si vous vous inquiétez pour votre peau, sachez que la qualité de l'eau est contrôlée tous les jours. Pensez aussi à prendre une pièce de 1 euro pour le casier.

Et s'il y a trop d'attente, le bassin de la Villette ouvre ses lignes tous les jours, tandis que le canal Saint-Martin joue les prolongations dès dimanche.

Quand? du 4 juillet au 30 août.

Où ? Quai de Grenelle (15e). Pont Louis-Philippe / Bras Marie (4e). Quai de Bercy (12e) – Métro Bercy ou Cour Saint-Émilion.

Combien ? gratuit.