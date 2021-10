A partir du 9 novembre, c'est marathon de raclette avec le No Diet Club

© No Diet Club

Attention, porn post. Tandis que les températures s'apprêtent à chuter tout en bas du thermomètre, le No Diet Club, ce gang adepte des circuits culinaires à faire péter le dernier bouton du pantalon, se propose de vous rhabiller tout l'hiver avec une proposition tout de gras vêtue. Après les kebabs, les pizzas et les burgers, c'est au tour de la raclette d'être (re)mise à l'honneur.

A partir du 9 novembre, No Diet Club vous conduit deux fois par semaine dans les méandres du fromage fondu. La chose dure à chaque fois trois heures, se déroule par groupe de maximum huit personnes et débute aux Marmottes, à Châtelet, un resto de raclette façon chalet avec peluche de marmotte géante posée sur un télésiège. Ce que vous allez y manger ? Du fromage de haute qualité à volonté (abondance, morbier…), de la charcut' (du genre viande des Grisons, jambon à la truffe), des patates (elles aussi à volonté) et des cornichons. A noter que le pinard est en supplément.

Une fois sorti de son coma, votre estomac sera ensuite conduit non loin du BHV, dans un chalet de fromages suisses dont la spécialité est le sandwich… à la fondue. On nous dit dans l'oreillette qu'un petit coup de vin chaud sera servi, juste avant de passer au dessert. Car oui, ce n'est pas fini, puisque vous terminerez votre Raclette Tour avec des canelés de la boutique Aux Deux Canelés. Un périple qui vous coûtera la somme de 55 €. En partant du constat que vous ingurgiterez l'équivalent de quatre repas en un, ça passe. Citrate de bétaïne non fourni par les organisateurs.

Quoi ? Raclette Tour

Quand ? Du 9 novembre 2021 au 27 mars 2022. Les mardis et dimanches, de 11h30 à 14h30

Où ? Dans Paris

Combien ? 55 € (Réservation ici)