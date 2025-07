À Pigalle, les ailes du Moulin Rouge se remettent à tourner

Un peu plus d’un an après leur chute spectaculaire, les ailes rouges du Moulin Rouge reprennent enfin leur rotation au-dessus du boulevard de Clichy. Pour célébrer le retour de ce symbole parisien, le cabaret organise un grand happening en plein air ce mercredi 10 juillet.

Dans la nuit du 24 au 25 avril 2024, les ailes rouges du Moulin Rouge s’effondraient, interrompant pour la première fois depuis 1889 leur rotation ininterrompue. Plus d’un an plus tard, leur redémarrage marque une étape majeure – à la fois technique et symbolique – dans l’histoire du cabaret le plus célèbre du monde.

Un emblème parisien entre mythe touristique et temple de la nuit

« Voir de nouveau tourner les ailes du Moulin Rouge, c’est rendre à Paris un de ses plus beaux symboles. C’est un hommage à notre histoire, à nos artistes, et à tous ceux qui ont fait du Moulin Rouge un lieu de rêve et de fête depuis 1889 », confie Jean-Jacques Clerico, président du cabaret. En 135 ans d’existence, le Moulin Rouge a vu défiler du monde : stars du showbiz, danseuses mythiques, têtes couronnées… et les affiches de Toulouse-Lautrec, devenues des icônes. Sa façade clinquante, ses lampadaires vintage et ses plumes géantes ont bâti sa légende et fait chavirer les objectifs des touristes du monde entier. Mais pour les Parisiens, l’adresse rime plutôt avec la Machine, la salle d’à côté, où les nuits sont plus moites que pailletées.

Un grand retour fêté en fanfare