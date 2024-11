À quoi ressemble le dos de la Joconde de Léonard de Vinci ?

Son nom, c’est un peu comme une légende qui traîne dans les couloirs du Louvre. Son visage, énigmatique à souhait, avec ce sourire qui ne cesse de titiller les foules depuis des siècles. La Joconde, peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506 (ou peut-être entre 1513 et 1516, ou alors carrément jusqu’en 1517… qui sait, et qui saura ?), est l'une des œuvres les plus iconiques et les plus scrutées du musée.

Mais si on connait bien le côté pile, qu'en est-il de la face (cachée) ? L’examen annuel de la Joconde – qui doit permettre, chaque année donc, de vérifier son état de conservation – aura aussi été l'occasion d'apporter une réponse à la question.

En tout cas, une chose est sûre, le portrait de Monna Lisa ne risque pas de quitter Paris. « Avec le temps, le tableau peint sur un panneau de bois de peuplier très mince s'est courbé et présente une fente nettement visible au dos, côté gauche », expliquait déjà Vincent Pomarède, le conservateur en chef du département des peintures, en 2011 au Figaro. « Tous mes homologues en France comme à l'étranger savent cela. Même quand nous la décrochons pour son examen annuel, nous ne l'amenons pas au laboratoire, nous l'étudions en salle. Deux heures en dehors de son caisson isotherme suffisent pour constater que sa fente s'élargit. » N'en déplaise à Peruggia.