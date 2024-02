ALERTE SOUCOUPES VOLANTES : une course des cafés aura lieu en mars à l’Hôtel de Ville

“Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. […] Mais à quoi donc joue-t-il ?” Probablement à essayer de ne rien faire tomber, Jean-Paul. N’en déplaise à Sartre, en 2024, l'athlétisme prend définitivement le pas sur l'existentialisme. Et on sera aux premières loges. Le dimanche 24 mars, la Course des garçons de café, inventée au début du XXe siècle et rebaptisée Course des cafés dans un souci de parité, prendra un nouveau départ sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Rien à faire des JO : nous, on veut voir la guerre des plateaux.

Le jour J, quelque 200 serveuses et serveurs professionnels s’affronteront sur un parcours de 2 km formant une boucle dans le Marais, avec un village plein d’animations pour les spectateurs sur le parvis. Chaque participant se verra affublé d’un plateau sur lequel seront posés un verre d’eau, un croissant et un café, l’objectif étant de franchir le plus vite possible la ligne l’arrivée sans rien faire tomber (en marche rapide et non en courant, on n’est pas des sauvages). Au-delà de la performance, on sera là pour le drama : que celui qui n’a jamais applaudi un plateau de bières s’effondrant par terre nous jette la première pierre.

Nota bene : si vous êtes stagiaire, apprenti ou serveur professionnel, vous pouvez vous inscrire à la course ici.

Où ? place de l’Hôtel de Ville

Quand ? le dimanche 24 mars à 10h

Combien ? gratuit