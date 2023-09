Alerte voyageur : un musée du métro pourrait bientôt faire son apparition à Paris

Sera-t-il bientôt possible de composter un ticket – pardon un Navigo – au guichet du musée du métro parisien ? C’est en tout cas le souhait de Jean « à compter de » Castex, président de la RATP, dévoilé dans un papier du Monde publié en amont des Journées du patrimoine, événement faste pour les nostalgiques de la Régie. Une lubie encore au stade de projet – et il reste de nombreuses étapes à franchir.



Le principal écueil ? Trouver un terminus muséal à même d’accueillir les reliques de l’institution – coucou MP 73, omnibus à chevaux et toute première rame de métro, actuellement entreposés dans une grande halle de Villeneuve-Saint-Georges. Première solution ? Exposer toute la collec' dans cette halle de 17 000 mètres carrés, option qui conviendrait aux politiques locaux, soucieux de conserver ce lieu phare de l’histoire de l’entreprise et bienheureux d’attirer les curieux du rail.

Mais l’emplacement de la réserve, en bordure de voies et à proximité de l’aéroport d’Orly, n’est pas idéal. Et surtout, Jean Castex souhaite que le musée soit situé dans Paris. L’une des pistes les plus chaudes serait les ateliers de maintenance de Championnet, sauf qu’ils s’apprêtent à tomber dans le giron d’IDF Mobilités. Histoire de mettre tout ça au clair, la RATP consulte, regarde ce qui se fait à l’étranger, met en place un comité scientifique et prévoit de nommer un « programmiste » l’an prochain. Bref, il reste du taf et on se gardera bien de prédire une date d’ouverture pour ce musée du métro !