Alerte voyageurs : un musée des transport parisiens s’annonce dans le 18e !

La RATP prévoit de transformer les anciens ateliers de Championnet en lieu de mémoire dédié au métro, tramways et bus parisiens,

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
Ancien Bus
© Yann Caradec / DR
En matière de musées thématiques, Paris comptait déjà celui du fromage, des égouts ou encore du fumeur, mais aucun consacré aux bus et au métro (alors qu’ils occupent une place au moins aussi importante que le tabac ou le morbier dans la vie parisienne) ! D’après nos confrères du Monde, ce manque va enfin être comblé avec l’annonce du musée des transports urbains parisiens, un projet lancé en 2023 par le PDG de la RATP de l’époque, Jean Castex, et désormais sur les rails (lol).

125 ans de transports parisiens

Le lieu retenu est une halle de 12 000 m² au cœur de l’immense site de maintenance de la rue Championnet, dans le 18ᵉ arrondissement. Un projet qui s’inscrit dans la rénovation générale du quartier, entre la porte de la Chapelle et celle de Clignancourt. Le musée proposera une collection unique d’environ 100 véhicules — tramways, autobus et rames historiques, comme les célèbres Sprague-Thomson rouge et verte — ainsi que des milliers d’objets (signalétique, maquettes, mobilier). La RATP table sur 300 000 visiteurs par an, avec une ouverture les week-ends et pendant les vacances scolaires. Prenez votre temps pour vous éloigner de la bordure du quai : l’arrivée du musée n’est pas prévue avant 2032.

