Andy Warhol de retour à Paris le temps d’une expo gratuite !

C'est à ce jour l’expo photo d’Andy Warhol la plus exhaustive qui aie jamais eu lieu en France au sein d’une galerie privée. On le doit à la Galerie Italienne (1er arrondissement), qui présente sur ses cimaises les plus beaux clichés réalisés par le pape du pop art. Photomatons, polaroïds, argentiques, collages… L’occasion de se plonger dans le New York mondain d’Andy et ses (très) nombreux potes : Grace Jones, Jean-Michel Basquiat, Liza Minnelli, Jean Paul Gauthier ou encore Debby Harry aka Blondie.

Tout un tas de beautiful people photagraphiés en soirée ou dans la vie de tous les jours. Parmi les œuvres incontournables à zieuter ? Les nus de la célèbre série Sex Parts & Torsos (l’expo est interdite aux moins de 18 ans)… Sans oublier les cultissimes Stitched Photographs, images faites de tirages photographiques en noir et blanc cousus les uns aux autres avec du fil, apogée de l’oeuvre photographique de Warhol, qu'il dévoilera en janvier 1987 pour sa dernière exposition, six semaines pile avant sa mort.