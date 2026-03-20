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Apple fête ses 50 ans et invite les légendes de la French Touch sur les Champs-Élysées

Myd, So Me, Boombass, SOPORI FM : Apple réunit quelques-unes des figures les plus marquantes de l'électro française dans son store parisien pour célébrer un demi-siècle d'existence.

Écrit par
La Rédaction
La French Touch s'offre une scène chez Apple pour les 50 ans de la marque
© Apple
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Rien que par son surnom, la scène électro française qui émerge à la fin des années 1990 recèle un paradoxe : « french touch », dans la langue de Shakespeare, résume bien un mouvement hétéroclite, à la fois profondément français et très fortement marqué par la culture anglo-saxonne. Alors, quand l'émergence des petits labels ou la démocratisation des ordinateurs et des home studios permettent à l'électro made in France d'éclore, cette éruption s'accompagne d'une esthétique inédite dans l'Hexagone. Il fallait bien inventer une identité visuelle pour cette musique désincarnée, sans instruments ni chanteurs, qui se place en plus en opposition au star-system

La French Touch s'offre une scène chez Apple pour les 50 ans de la marque
© Apple

C'est ce mouvement que la marque a choisi de mettre à l'honneur pour ses cinquante ans — Apple a été fondée le 1er avril 1976. Les 25 et 26 mars, la boutique des Champs-Élysées accueillera une série de sessions « Today at Apple », animées par la journaliste Naomi Clément, avec au programme quatre artistes qui représentent la scène chacun à leur façon. Myd ouvrira le capot et montrera en direct comment il fabrique un morceau sur GarageBand. So Me, à qui l'on doit certaines des pochettes les plus marquantes de l'électro française, parlera de son travail visuel. SOPORI FM et la designer Pi Ja Ma combineront musique et dessin sur iPad dans une performance live. Quant à Boombass, figure incontournable de Cassius, il reviendra sur le chemin parcouru par la French Touch et sur ce qu'elle a encore à dire. L'entrée est gratuite, mais les places sont limitées, mieux vaut donc s'y prendre à l'avance.

La French Touch s'offre une scène chez Apple pour les 50 ans de la marque
© Apple

Où ? 114 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris
Quand ? Les 25 et 26 mars prochain

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