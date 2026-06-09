Apple Music célèbre la Fête de la Musique avant l’heure dans son store des Champs-Élysées

Apple fait monter la sauce avant la Fête de la Musique avec une série d’événements organisés dans son magasin des Champs-Élysées. Du 9 au 18 juin, quatre soirées Today at Apple vous attendent pour écouter, parler et composer de la musique.

Au programme : une démo DJ par Mayou Picchu sur les fonctionnalités Apple Music for DJ le 9 juin, suivie d’un talk sur la représentation des femmes dans la scène électronique. Le 10, on pourra suivre un enregistrement live du podcast Konbini Small Talk avec la chanteuse Miki et le journaliste David Castello-Lopes.

Le 17, Jean-Baptiste Nicolet, créateur de la chaîne YouTube TheiCollection, rejoint les équipes de Just Dance, KaraFun et Metronaut pour une session autour des dernières fonctionnalités IA de ces applis. Clôture le 18 juin avec le DJ et producteur Mosimann, qui ouvrira son workflow sur Logic Pro aux côtés de la journaliste Naomi Clément.

Après ça, vous serez fin prêts pour animer un coin de rue lors de la Fête de la Musique. Tous les événements sont gratuits et accessibles sur réservation (sur cette page). Ne tardez pas trop.

Quand ? les 9, 10, 17 et 18 juin 2026, 18h–19h30.

Où ? Apple Champs-Élysées, 114 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.

Combien ? gratuit.