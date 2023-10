Approchez-vous de la bordure du quai : une ligne Paris-Bruxelles à petits prix va faire son apparition

Paris-Bruxelles, la connexion fonctionne à plein tube. Si le microcosme rap s’apprête à s’électriser de la collab entre Isha et Limsa d’Aulnay (ça sort le 1er décembre), une liaison rail va encore rapprocher les deux capitales. Dans un papier publié le 11 septembre, Le Parisien a confirmé le lancement d’une nouvelle ligne Paris-Bruxelles concurrente du Thalys par la SNCF et son homologue belge la SNCB. Son petit plus (ou moins) ? Ses prix bien inférieurs !

Si le plan final reste à détailler, on dispose de suffisamment d’infos pour commencer à s’exciter comme une frite dans un (double) bain d’huile. Déjà, on sait qu’on pourra grimper dans la rame avant les Jeux olympiques, à raison de deux rotations par jour pendant la compète, avant de pousser jusqu’à cinq allers-retours à partir de la fin 2024. Une nouvelle ligne qui prendra la forme d’un Ouigo, et qui donc sera plus lente que le Thalys, qui met actuellement 1h22. Un allongement du trajet compensé par des prix plus doux, entre 10 et 49 €. Ultime info : le parcours marquera plusieurs étapes comme les gares de Creil, Mons ou Schaerbeek. Un futur classique ? Sans nul doute.