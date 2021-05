Après des années de travaux, l'hôtel de la Marine rouvre enfin ses portes !

On peut avoir plus de 250 ans et s'imaginer de beaux projets d'avenir. Voilà qui colle plutôt pas mal au destin de l'impressionnant hôtel de la Marine, situé sur la place de la Concorde. Car après avoir été le Garde-meuble de la Couronne, puis le siège de la Marine, le bâtiment imaginé par Ange-Jacques Gabriel au milieu du XVIIIe siècle s'apprête à dévoiler ses nouveaux atours, sous le haut-patronage du Centre des monuments nationaux. Le tout après trois ans de travaux.

Au cœur du projet de cet hôtel de la Marine nouvelle génération se trouvent les deux cours extérieures entièrement repensées. Désormais accessible par la rue Royale et la place de la Concorde, la cour d'honneur sera tapissée et éclairée par des centaines de LED. Quant à l'ancienne cour de l'Intendant, elle sera surmontée d'une verrière de 300 mètres carrés à l'allure de mille-feuille réfléchissant, qui a été pensée par l’architecte british Hugh Dutton.

Quid des intérieurs ? Ils risquent également d'en mettre plein la vue avec des salles d'apparat et appartements restaurés, un restaurant labellisé Jean-François Piège, un salon de thé Ducasse ainsi qu'une librairie et plusieurs boutiques. Dernière chose, et pas des moindres, l'octroi pour vingt ans d'un espace de 400 mètres carrés à la famille qatarie Al Thani pour exposer à tour de rôle les 6 000 œuvres de son exceptionnelle collection d'art.