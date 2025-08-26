Après son show à Rock en Seine, Kneecap annonce quatre nouveaux concerts à Paris !

On a rarement vu la petite scène Bosquet, juste à l’entrée du festival, aussi blindée que lors du concert de Kneecap dimanche 24 août à Rock en Seine. Les Nord-Irlandais sont arrivés sur scène portés par le tourbillon médiatique, après la suppression des subventions au festival de la ville de Saint-Cloud et de la région Ile-de-France, alors que l’un des membres du groupe est poursuivi pour “infraction terroriste” après s’être recouvert d’un drapeau du Hezbollah lancé sur scène lors d’un concert.

Ça n’a pas empêché les rappeurs punks de Belfast de renouveler leur soutien à leur cause palestinienne lors d’un concert perturbé par des militants pro-israël. “On est là pour l’amour”, ont-ils expliqué. Si vous avez raté ça, ne vous inquiétez pas : fort de tous ces nouveaux fans, le trio irlandais annonce quatre concerts à Paris en 2025 !

Les 8 et 9 septembre, on pourra chanter “Free free Palestine” avec eux au Trianon, et rebelote deux mois plus tard juste à côté, les 10 et 11 novembre à l’Élysée Montmartre. La billetterie ouvre ce mercredi 27 août à 10h. Soyez prêt !

Quand ? les 8 et 9 septembre, et les 10 et 11 novembre.

Où ? au Trianon et à l’Elysée Montmartre, 72 boulevard Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? tarifs à venir sur la billetterie.