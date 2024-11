ASICS organise une grosse bringue gratuite (mais girls only)

C’est l’histoire d’un vétéran militaire qui a troqué l’uniforme pour des baskets. En 1949, Kihachiro Onitsuka, convaincu que le sport est la clé d’une vie saine et équilibrée, fonde Onitsuka Co. à Kobe, au Japon. Avec une poignée d’employés et des moyens plutôt limités, il commence à concevoir des chaussures pensées pour les athlètes de haut niveau. Il s'attaque d’abord au basketball. Mais son ambition ne s’arrête pas là. Onitsuka rêve grand : il veut créer une marque qui donnerait à tout le monde – du coureur du dimanche au champion olympique – l’envie de bouger et de se dépasser. Pari réussi. Son petit atelier devient le mastodonte du sport ASICS ; ou le dicton Anima Sana In Corpore Sano. En français, pour ceux qui n'auraient pas fait latin LV3 : "un esprit sain dans un corps sain".

"No Shame, More Game" : un karaoké géant 100% filles signé ASICS

[Pour la petite histoire, c’est une salade de poulpe qui a donné naissance à l’une des premières pépites d’ASICS. Oui, vous avez bien lu. Fasciné par la succion des tentacules, Kihachiro Onitsuka a eu l’idée de créer une semelle qui colle au sol comme un poulpe à son rocher. Le résultat ? Une chaussure baptisée « Onitsuka Tiger », qui a changé la donne pour les athlètes. Une idée aussi improbable que géniale, et franchement, on applaudit l’audace.]

C’est exactement cet esprit qui plane sur "No Shame, More Game", la soirée karaoké 100 % filles signée ASICS à la Nouvelle Ève. Fidèle à la vision de son fondateur, la marque fête le dépassement de soi et la liberté d’être soi-même, sans jugement. Pas besoin d’être Céline Dion pour oser monter sur scène : ici, on encourage les fausses notes et l’énergie brute, dans une ambiance où seule compte la joie d’oser. Peu importe si vous êtes une pro du micro ou si c’est votre baptême de scène. Avec Ana Godefroy pour galvaniser la foule et DJ Naomi aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la soirée.

Quand ? Jeudi 5 décembre 2024, de 19h30 à 23h

Où ? La Nouvelle Ève, 25 Rue Pierre Fontaine, 75009 Paris

Combien ? Gratuit sur inscription

Plus d'infos par ici.