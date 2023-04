“Au Bonheur des bistrots” transforme le zinc en or

La simple beauté des habitués accoudés au comptoir, le ballet des garçons, un concert improvisé entre les tables… C’est à tous ces moments minuscules (mais immenses d’humanité) que l’exposition Au Bonheur des bistrots rend hommage avec les photos sensibles de Pierre Josse, ancien du Guide du Routard, et de Pierrick Bourgault, auteur monomaniaque des zincs. On peut les admirer (gratuitement) sur les grilles de l’Hôtel de Ville et dans la boutique Paris Rendez-Vous jusqu’au 31 mai.

Comme un acteur qui fait de la pub pour un monte-escalier, est-ce vraiment bon signe quand on devient le sujet d’une expo photo ? Les bistrots étaient 200 000 en 1960, aujourd’hui, il n’en reste plus que 38 000 (dont 1 300 en région parisienne)… Autant dire une espèce menacée d’extinction que « l’Association pour la reconnaissance de l’art de vivre dans les bistrots et cafés de France en tant que patrimoine culturel immatériel », créée par Alain Fontaine et organisatrice de cet événement, veut à tout prix préserver. Si vous n’êtes pas convaincu du bien-fondé de ce combat après avoir vu cette expo, on paye notre tournée.

Quand ? Jusqu’au 31 mai

Où ? 29 rue de Rivoli, Paris 4e