Au Mama Shelter, prenez des cours de yoga avec… des chiots !

Chien tête en haut, chien tête en… Mooooh, un chiot ! Depuis quelques mois, le Puppy Yoga Club organise des séances de yoga avec des bébés chiens âgés de quelques semaines, sur les toits de Toulouse, Paris, Lyon et Marseille. Le programme : 30 minutes d’efforts, 20 minutes de câlins et caresses (oui) et 10 minutes de méditation. A Paris, des cours ont lieu tous les weekends sur un immense rooftop privé de l’Ouest parisien, vue sur la tour Eiffel incluse. Le dimanche 29 octobre, le concept s’exporte pour la première fois sur le rooftop du Mama Shelter Paris East, où des séances seront organisées un weekend sur deux. Rassurez-vous, l’hiver venant, le club garde un spot bien au chaud sous le manteau.

Mais d’où viennent donc ces chiots, et quels sont leurs réseaux ? Bébés beagles, bébés shibas, bébés labradors… Tous les weekends, c’est une portée différente qui est invitée à se joindre à la fête, issue d’un éleveur partenaire de la région parisienne. Loin d’être un concept “niche”, le puppy yoga se répand comme une traînée de croquettes sur les réseaux et les clubs se multiplient. Au-delà du kif et de la mignonnerie, le Puppy Yoga Club reverse une partie de ses bénéfices à l’association Les Amis des Animaux, qui vient en aide aux chiens et chats les plus vulnérables des refuges. Et ça, c’est vraiment (w)ouf.

Où ? au Mama Shelter Paris East, Paris 20e / sur un rooftop privé dans l’Ouest parisien.

Quand ? tous les weekends.

Combien ? 45 € en solo ou 85 € en duo.