Autour de l’installation de Jacquemus, cinq spots à visiter pendant une virée aux Puces

Entre le chatoiement des baskets de contrefaçon, les tarifs des meubles des antiquaires ou l’installation artistique signée Jacquemus, le marché aux puces de Saint-Ouen reste une source sans cesse renouvelée d’émerveillement. On ne peut pas vous aider dans votre quête pour dénicher le bleu de travail de la bonne teinte ou ce Télé Z qui manque à votre collection, mais pour des lieux à visiter entre deux brocantes, faites-nous confiance. Suivez le guide.

Café Jaune

© Café jaune

En face du Bonne Aventure (des mêmes tauliers), cette cantine canari déploie une grande terrasse au soleil dès le café du matin. Les chalands y fourchettent des assiettes bien roulées : brioche perdue et chantilly au mascarpone, sandwich au poulet frit et mayo au miso ou salade César. A faire couler avec un kombucha, une bière locale ou des vins nature. Et le week-end, ça part en apéro à rallonge.

Où ? 96 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen.

Bonne Aventure

© Bonne Aventure

Depuis 2018, Alcidia Vulbeau aux fourneaux et Mathias Tenret aux goulots ont prouvé, avec talent, qu’il existait, à deux enjambées du marché Paul-Bert, une vraie alternative aux attrape-touristes qui pullulent dans le coin. Bien installé dans une salle décorée de bouteilles (ou, encore mieux par beau temps, sur la vaste terrasse), on se régale d’une brillante bistrote : tajine de merlu, navarin d’agneau…

Où ? 59 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen.

Dizo Puces

© Dizo Puces

Le disquaire le plus pointu du 18e a ouvert cette petite enclave dans le marché Dauphine pour les chineurs trop épuisés à l’idée d’aller digger dans la maison mère située 1 000 m plus au sud. Dans les bacs, que des vinyles castés avec un soin maniaque, entre incunables krautrock, missiles jungle ou curiosités hexagonales.

Où ? Marché Dauphine, stand 197, 93400 Saint-Ouen.

Mains d’Œuvres

© Diane Milliand

Cette friche ouverte en 1997 par Christophe Pasquet et Fazette Bordage a transmuté un ancien centre social Valeo en un pétaradant centre culturel. Il y a toujours des choses à voir : une exposition, une pièce de théâtre, une soirée jam, un concert (dans une incroyable salle rétrofuturiste dans son jus). Ce dimanche, ca part en kermesse sonique fomentée par BrutPop et 3615 Señor. Pouce en l’air pour Mains d’Œuvres.

Où ? 1 rue Charles-Garnier, 93400 Saint-Ouen.

MOB Hôtel

© MOB Hotel

Les meilleures affaires aux puces se font évidemment tôt le matin. Pour être les premiers à chiner, pourquoi ne pas dormir au MOB Hôtel, le plus cool du coin ? Ambiance gentiment bohème, déco colorée et chambres modernes à prix tenus. Ajoutez un cours de yoga sur le toit-terrasse pour faire le plein de zen avant de négocier le prix de ce lévrier en céramique et vous avez là une expérience immersive 100 % audonienne !

Où ? 4-6 rue Gambetta, 93400 Saint-Ouen.