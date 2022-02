Avant de fermer, le Centre Culturel Suisse propose 42h d’art et de fête non-stop

Besoin de changer d’air ? Un petit week-end en Suisse - sans quitter Paris - ça vous dit ? Du vendredi 4 au dimanche 6 mars, le Centre Culturel Suisse ouvrira une dernière fois ses portes pour une orgie d’art et de fête comme seuls savent s’y prendre les Helvètes… Pendant 42 heures non-stop, le collectif A Normal Working Day prendra la barre de ce haut lieu de la culture et de l’amitié franco-suisse, installé depuis près de 40 ans en plein cœur du Marais. Deux jours de performances, DJ sets, projections et autres « rencontres féériques », histoire de profiter une dernière fois du centre avant sa fermeture (snif) pour deux ans de travaux.

A 15h ou à 4h du matin, le Centre sera ouvert à tous et à tous les possibles. Entre un drag show de Cruelle de Vaudémont et un concert « d’électro-artisanale » de Lalla Morte avec le Samsonite Orchestra, vous pourrez vous perdre dans les installations immersives du collectif A Normal Working Day ou vous essayer au voguing avec Corbeille Dallas. Si la programmation complète est déjà entièrement dévoilée, les horaires de passage resteront secrets. Et c’est parce qu’on adore ce genre de pochette surprise, qu’on sait déjà qu’ils vont nous manquer…

Après ces deux nuits blanches, le Centre restera en sommeil pendant deux ans, le temps de rénover et de réaménager le bâtiment. Les espaces d’expositions et la librairie qui les jouxtent rouvriront ainsi en 2024 dans une architecture repensée et optimisée, et partageront alors une seule et même entrée. Une programmation hors les murs continuera toutefois de faire rayonner la culture helvète en régions, dans diverses villes et établissements culturels français. Tout de bon, amis suisses !

Quoi ? Last Days | 42h de fête non-stop

Quand ? Du vendredi 4 mars, 20h au dimanche 6, 14h

Où ? Centre culturel suisse, 38 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e

Combien ? De 7 à 24 € (Billetterie ici)