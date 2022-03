Avant son passage au 104, le festival Circulation(s) expose d'immenses photos dans le métro

Depuis quelques années, le métro a la photo dans la peau. Alors qu’on a déjà aperçu dans ses couloirs des clichés de Vivian Maier, Hassan Hajjaj ou JR, la RATP met pour la deuxième fois en lumière les artistes de la 12e édition du festival Circulation(s), dédié à la jeune photographie, qui aura du 2 avril au 29 mai au 104.

Dans les faits, ce sont 38 photos shootées par cinq artistes du festival (parmi les 30 que compte l’affiche) qui sont actuellement exposées en très grand format dans neuf stations du métropolitain. Les usagers croiseront les œuvres de la Française Elisabeth Gomes Barradas, qui rend hommage au R&B des années 2000, celles psychotropées du Finlandais Sari Soininen ou encore les albums de famille de l’Italienne Silvia Rosi. Egalement sur les cimaises souterraines : la Polonaise Marta Bogdańska, qui a shooté des animaux militaires, ainsi que Federico Estol, qui rend hommage aux cireurs de chaussures boliviens.

[Culture] La #RATPInvite les photographes du #CirculationsFestival, festival de la jeune photographie européenne. 38 photographies, exposées en grand format, sont à découvrir dans 9 gares et stations. #RATP En savoir plus ➡️ https://t.co/yrL8adT5us pic.twitter.com/NL86ykcOJ8 — RATP Group (@RATPgroup) February 23, 2022

Pour voir les œuvres, il faudra zoner du côté des stations Madeleine, Pyramides et Gare de Lyon sur la ligne 14, Hôtel de Ville sur la 1 ou encore Saint-Denis - Porte de Paris sur la ligne 13. Pour ce qui est des stations nouvellement investies, il faudra s'arrêter à Montparnasse sur la 4 et à Charles-de-Gaulle - Etoile et Nation sur le RER A. Et si vous manquez le coche dans le métro, rappelez-vous que les artistes (et leurs 25 comparses) seront au 104 à partir du 2 avril.

Quoi ? La RATP invite le festival Circulation(s)

Où ? Stations : Hôtel de Ville (ligne 1) ; La Chapelle (2) ; Montparnasse (4) ; Saint-Denis - Porte de Paris (13) ; Madeleine (14) ; Pyramides (14) ; Gare de Lyon (14) ; Charles-de-Gaulle - Etoile (RER A) ; Nation (RER A)