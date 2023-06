Avec Bulles d’art, PERRIER® et Time Out vous invitent à voir du stand-up face à la Tour Eiffel

Le temps de siroter un Perrier, trois des plus belles terrasses de France se transforment en scènes éphémères où assister à des mini-happenings culturels ! PERRIER® et Time Out s’unissent pour sublimer ces 30 minutes de plaisir pétillant en invitant des musicien(ne)s, danseur(se)s, humoristes et artistes à mettre la culture à hauteur de table. La marque d’eau gazeuse la plus inspirée et audacieuse est fidèle à sa devise historique : Perrier, c’est fou !

Jour 1, STAND-UP - Lundi 3 juillet : Nordine Ganso et Ilyes Mela sur la terrasse des Ombres, le restaurant du musée du Quai Branly.

Les deux acolytes viendront jouer un spectacle de stand-up unique dans le cadre décoiffant de ce belvédère perché au-dessus de Paris. Si Ilyes a rempli les salles avec son spectacle Grizzly, Nordine a tourné à guichets fermés avec Violet, en plus d’être chroniqueur sur France Inter et d’avoir joué dans la comédie phénomène Jeune et golri sur OCS (ce qui lui vaut d’être suivi par 100K followers sur Insta).

“Avec Illyes, on joue souvent ensemble et la configuration de la terrasse favorise cette complicité. Alors il faut s’attendre à un spectacle bon enfant, dans une bonne ambiance, mais avec des sketchs gentiment taquins sur les gens en terrasse au soleil ! (Rire.) Pour moi, PERRIER® incarne cette pop culture créative qui flirte avec l’audace et l’humour. On a hâte de vous faire découvrir nos vannes !”, dit Nordine Ganso.

Rendez-vous est pris pour cet apérigolo qui s’annonce mémorable, avec une perspective sur tout Paname en version XXL !

Pour choper sa place (gratuitement), ça se passe ici.